Sındırgı yaz okulunda çocuklar tatile keyif katacak

Sındırgı'da geleneksel yaz kursları yaklaşık 900 öğrencinin katılımı ile başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi,İlçe kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile Sındırgı Cumhuriyet ortaokulu bahçesi ve Sındırgı Belediyesine ait sosyal tesislerde gerçekleşecek değerler eğitimi yaz kurslarında çocukları kursların yanında birbirinden güzel aktiviteler de bekliyor.

Özellikle Büyükşehir belediyesi tarafından okul bahçesine kurulan yüzme havuzunda gerçekleşecek kurslarda yüzme bilmeyen öğrenci kalmayacak. İki bayan iki erkek çalıştırıcı eşliğinde açılan yüzme kurslarına yaklaşık 900 öğrenci katılacak. 8 ayrı branşta açılacak kurslarda 12 eğitmen ile çocuklara eğitim verilecek. Özellikle yüzmenin yanısıra güreş, futbol ve binicilik kurslarına da ilgi büyük.

Değerler eğitimi ve yüzme kursunun yanında öğrenciler ilgi alanlarına göre güreş, jimnastik, voleybol, kort tenis, resim, ebru, bağlama, santraç, binicilik kurslarına katılabilecekler. Kursların yanında kültür gezileri, piknik organizasyonları ile çocuklar dolu dolu bir yaz geçirecek.

Çocukların eğitimine ve sporla buluşmalarına büyük önem veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yüzme kursuna katılan öğrencileri ziyaret ederek iyi eğlenceler diledi. Başkan Yavaş" On yıldan bu yana kamu kurumlarımız işbirliği ile açtığımız değerler eğitimi yaz kurslarına 6000'e yakın çocuğumuz katıldı. Çocuklarımız bu sayede hem değerlerimizi öğrendi hem de sporla buluştu. Yaz okullarımızdan Cengiz Ünder gibi ilçemizi ve ülkemizi gururlandıran sporcular çıktı. Kurslarımızı 1 Temmuz itibari ile başlatacağız. Büyükşehir belediyemizin desteği ile inşallah bu yaz yüzme bilmeyen çocuğumuz da kalmayacak. Bütün bu kursların esas amacı çocuklarımızı sosyal medyadan, telefon, tablet gibi aletlerden bir nebze uzak tutabilmek, çevreye entegre olmalarını sağlayabilmek. Bugüne kadar yaz kurslarımızda çocuklarımıza sporun yanında aile ahlakını, sokak ahlakını da öğretmeye, faydalı bireyler yetiştirmeye özen gösterdik. Bundan sonra da öyle olacak.Katkı ve katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. " sözlerine yer verdi.

Kurslara katılacak öğrencilere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile forma dağıtımı da gerçekleştirilecek. Ziyaret sonunda başkan Yavaş meclis üyeleri ve kursiyerler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Bültenler