Sındırgı'ya atık su arıtma tesisi
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Sındırgı'ya atık su arıtma tesisi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı ilçesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Sındırgı'ya atık su arıtma tesisi
19.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:00

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı ilçesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Yılmaz, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) yapımını üstlendiği tesisin incelemesi sırasında yaptığı konuşmada, gençlere temiz bir doğa bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Temiz doğa için arıtmanın önemini vurgulayan Yılmaz, "Şehirleşme geliştikçe doğanın ve çevrenin kirlenme olasılığı da artıyor. Sındırgı'da 25 bin kişilik arıtmanın yapımına devam ediyoruz. İnşallah 2021 yılı ocak ayında da tesis, arıtma işlemine başlayacak." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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