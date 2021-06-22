Sındırgı 'Şefkat Evi' hizmete açıldı
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Sındırgı 'Şefkat Evi' hizmete açıldı

Sındırgı 'Şefkat Evi' hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gönüllülük faaliyetinde hız vererek toplumsal birlikteliği ve dayanıklılığı arttırmayı hedefleyen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, Türk Kızılay temsilciliğin ve Sındırgı Belediyesinin destekleriyle tamamlanan Şefkat Evi'nin açılışı yapıldı.

Gönüllülük faaliyetinde hız vererek toplumsal birlikteliği ve dayanıklılığı arttırmayı hedefleyen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, Türk Kızılay temsilciliğin ve Sındırgı Belediyesinin destekleriyle tamamlanan Şefkat Evi'nin açılışı yapıldı. Şefkat Evi ile gönüllük kültürünün geliştirilmesi, toplumsal birlikteliği ve dayanıklılığı arttırılması amaçlanıyor.

Açılışa, Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Türk Kızılay Sındırgı şube temsilcisi Talat Karakaya yer aldı. Yapılan konuşmaların ardından şefkat evinin açılış kurdelesi kesilerek, içerisindeki yeni üretim hattı gezildi. Yeni açılan şefkat evinde 750 ailenin giyim ve ayakkabı yardımında bulunuyor.

'750 hanenin giyim ihtiyacını karşılıyoruz'

Şefkat Evi açılışında konuşan Türk Kızılay Sındırgı şube Temsilcisi Talat Karakaya, "Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı Türk Kızılay temsilciliğinin ortaklaşa çalışması sonucu 'Şefkat evi' projesi kapsamında bir reyonumuzu açıyoruz. Bu alanda yaklaşık 750 kişiyi giydirebilecek kapasiteye bölüyoruz şu anda" ifadelerini kullandı.

Sındırgı halkının büyük bir özveriyle ihtiyacı olan herkesin yardımına koştuğunu ifade eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Doğal şehir sındırgıyla en önemli değişenlerden ne dediğimizde, Elhamdülillah bugün aç, açıkta kalan insanımız yok. Varsa dahi biz sürekli olarak uyarıyoruz getirin biz onu giydirelim. Bir şekilde ona yardımcı olalım diyoruz. İşte bunun bir örneğini de bugün burada Kızılay ile beraber yapıyoruz. Sındırgı halkı kendi insanına kendi aç açıkta olanına bakabilecek güçlüktedir. Ondan dolayı sizleri hayırseverliğiyle örnek teşkil eden bir hadise. Hepsini tebrik ediyorum kutluyorum" dedi. - BALIKESİR

Sındırgı 'Şefkat Evi' hizmete açıldı
Sındırgı 'Şefkat Evi' hizmete açıldı
Sındırgı 'Şefkat Evi' hizmete açıldı
Sındırgı 'Şefkat Evi' hizmete açıldı
Sındırgı 'Şefkat Evi' hizmete açıldı
Sındırgı 'Şefkat Evi' hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sındırgı 'Şefkat Evi' hizmete açıldı - Haberler
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