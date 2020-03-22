Sındırgı pazar yerinde virüs tedbiri
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Ekrem Yavaş, Sındırgı, Güncel

Sındırgı pazar yerinde virüs tedbiri

Sındırgı Belediyesi tarafından korono virüsle mücadelede vatandaşların ve esnafın sağlık güvenliği için kapalı pazar yerinde el dezenfekte noktaları oluşturuldu, esnaflara eldiven ve maske dağıtılarak uyarıda bulunuldu.

22.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:15
Sındırgı pazar yerinde virüs tedbiri

Sındırgı Belediyesi tarafından korono virüsle mücadelede vatandaşların ve esnafın sağlık güvenliği için kapalı pazar yerinde el dezenfekte noktaları oluşturuldu, esnaflara eldiven ve maske dağıtılarak uyarıda bulunuldu.

Dua edilerek alışverişin başlaması sonrası Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş belediye anons sisteminden esnaf ve vatandaşlara seslenerek hijyen kurallarına uymalarını ve alışverişini yapan vatandaşların bir an önce evlerine dönmelerini istedi.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs tehdidine karşı gerekli önemlerini alan Sındırgı Belediyesi, hastane çevreleri, okul çevreleri, mahalle konakları, camiler, otobüs ve dolmuş durakları, parklar, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda hijyen ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirirken, Pazar yerinde de vatandaşların sağlığını korumak için önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Hastalık riskine karşı mücadelede vatandaşların ve esnafın sağlık güvenliğini ön planda tutan Sındırgı Belediyesi, sosyal medya ve SMS sistemi ile yaptığı uyarılarla Pazar yerine daha az esnafın ve daha az vatandaşın gelmesini talep etti. Pazar kurulmadan önce Pazar yeri ile ilgili yıkama ve her türlü dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren belediye esnaflara eldiven ve maske dağıtarak hijyen koşullarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Anons sisteminden de gün boyu evde kalma çağrısı yapıldı.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, esnafa ve ilçe sakinlerine eldiven dağıttı, kişisel hijyen, evde kalma ve önlem alma konularında kendilerine uyarılarda bulundu. Özellikle umreden ya da yurt dışından gelen ve karantina sürecini tamamlamamış olanların acilen Pazar yerinden uzaklaşmasını diğer vatandaşların sağlığı için kendilerini izole etmelerini istedi.

Başkan Yavaş, "birlikte başaracağız"

Başkan Yavaş " Ülkemizde ve Dünya üzerinde bulunan korona virüsü dolayısıyla şu an da bazı tedbirler almak durumundaydık. Bunları aldık. Bugün Cumartesi pazarında daha önceden uyarılarımızla birlikte Pazar yerine mümkün olduğunca az kişi gelsin, yaşlılar gelmesin sadece ve sadece meyve ve sebze satıcıları gelsin istedik. yüzde 80 oranında bu kurala uydu bütün vatandaşlarımız. Kendi aralarında aralıklar bırakarak vatandaşlarımızı burada yerleştirmeye çalıştı zabıta arkadaşlarımız. Eldivenler dağıttık onlara. Maskeler dağıttık ve teması en aza indirebilecek işler olarak planlama yaptık. Amacımız ülkemizin şu anda bulunan ve bizi tehdit eden, sağlığımızı tehdit eden Çin kaynaklı korona virüsten bir an önce kurtulabilmek. Bundan dolayı Sındırgı Belediyesi olarak Cuma gününden öncesini de Pazar yerini komple yıkadık. Hijyen şartlarına uymaya çalıştık, dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Yani Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz, Zabıtamız diğer birimlerimizle birlikte burada aldığımız tedbirler çoğunlukla işe yaradı. Vatandaşımız da buna uydu. Bakıyorum şu anda da vatandaşlarımız çok fazla birbirine yaklaşmamaya, meyveyi sebzeyi seçmemeye çalışıyor bu uyarılarımıza riayet ediyor. Girişlerde hijyen olarak oraya bıraktığımız meteryallerde mevcut. Ben Sındırgı halkına kurallara uyduğundan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler el birliği ile ancak bu işi aşabiliriz. Sadece belediyenin, sağlık bakanlığının ya da Cumhurbaşkanlığımızın aldığı kararlar değil, halkımız da bu işe ne kadar riayet ederse, o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bizler kurallara uymaya çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'de herkes kurallara uyar ve bir an önce virüs denen illetten kurtuluruz. Herkes evine. Evde kal Sındırgı, Evde kal Türkiye, hijyen şartlarına uy, bir an önce koronayı defet" şeklinde konuştu.

Hijyen kurallarına uyan ve uygulamadan memnun kaldıklarını belirten Pazar esnafı da başkan Yavaş'a teşekkürlerini iletti. Vatandaşların da seçme olayını yapmadan, hızlı bir şekilde alışverişini yaparak evlerine dönmelerini istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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