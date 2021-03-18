Sındırgı'nın sembolü "Sağdıç" leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sındırgı'nın sembolü "Sağdıç" leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti

18.03.2021 08:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:47
Sındırgı'nın sembolü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin sembolü olan ve vatandaşlar tarafından "Sağdıç" adı verilen leylek, göç mevsiminde yeniden gelerek yuvasında yaşamaya başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin sembolü olan ve vatandaşlar tarafından "Sağdıç" adı verilen leylek, göç mevsiminde yeniden gelerek yuvasında yaşamaya başladı.

İlçede 1962'de inşa edilen belediye hizmet binasının 6 yıl önce yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. Ancak binanın çatısındaki yuvada yaşayan leyleğin buradan ayrılmaması nedeniyle yıkım durduruldu.

Bunun üzerine 2 metrelik bir direğin üzerine kurulan yuvaya uçan leylek, 2017'de inşaat tamamlanınca çatıdaki yeni yuvasına kavuştu.

İlçenin tanıtım logosunda figürüne yer verilen leylek, her yıl ilkbaharda yuvasına gelerek yaz aylarını geçiriyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, "Sağdıç" leyleğin yuvasının Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalından emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı'nın da katılımıyla bir süre önce ekiplerce temizlendiğini söyledi.

İlçe genelinde 3'ü merkezde olmak üzere 23 leylek yuvası bulunduğunu belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Sındırgı'yla özdeşleşen, yuvasını koruma altına aldığımız ve Türkiye'de bir belediye binası üzerinde bulunma özelliğiyle herkesçe bilinen leyleğimiz bu yıl da yuvasına geldi. Çok şükür biz onunla mutluyuz çünkü insanın yaşayabileceği ortamı leyleğin belirlediğine ve bereketin geldiğine inanıyoruz. Bugün herhangi bir yerde, göç yolunun bulunduğu yerde elektrik direklerine konduğunda elektriklerin kesilerek canlarına zarar gelmesin diye uğraştığımız leylekler halk tarafından çok seviliyor. Çocuklar onunla hoşnut oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Caner Erkin Metin Oktay Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sındırgı'nın sembolü "Sağdıç" leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 08:50:25. #1.14#
title