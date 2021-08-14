Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
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Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler

Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir Sındırgı'nın Pürsünler Mahallesindeki seralarda organik sebze yetiştiriliyor.

Balıkesir Sındırgı'nın Pürsünler Mahallesindeki seralarda organik sebze yetiştiriliyor. Doğal üretime ve tazeliğe önem veren mahalle sakinleri, ürünlerini aynı gün toplayarak tüketici ile buluşturuyor.

Bölgenin en büyük kapalı pazar yerinde cumartesi günleri sergi açan mahalle sakinleri, doğal ve taze ürünleri tüketici ile buluşturuyor. Marul, maydanoz, dereotu, roka, semizotu gibi taze olması gerek ürünlerin çoğunluğu Pürsünler Mahallesinde bulunan seralarda yetişiyor. Ürünlerinde hormon ya da herhangi bir katkı maddesi kullanmadıklarını belirten çiftçi Hasan Ali Çakıl, "Sebzecilikle uğraşıyoruz. Fasulye, biber, patlıcan gibi şeyler yetiştiriyoruz. Sabahleyin erkenden kalkıp fasulyemizi, biberlerimizi, domateslerimizi toplayıp, Sındırgı pazarında satışını yapıyoruz. Ürünlerimiz organik. Hiçbir katkı maddesi yok. Hormon kullanmıyoruz" dedi.

Cumartesi günleri pazarda doğal ürünlerini satışa sunduklarını belirten Belkıs Durmuş, "Ürünlerimiz doğal ve sağlıklı" dedi.

Mahalle sakinleri geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlıyor. Özellikle seraların yoğun olduğu kırsal mahallede doğal ve katkısız organik üretime önem veriliyor. Mahalle halkı olarak organik tarıma önem verdiklerini belirten Hüseyin Salmanoğlu, "Köy halkı olarak Pürsünler köyünde organik tarım yapıyoruz. Ürünlerimizi pazarda satıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler
Sındırgı'nın doğal ürünler mahallesi Pürsünler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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