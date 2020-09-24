Sındırgı MHP'de Tavşanoğlu güven tazeledi
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Sındırgı MHP'de Tavşanoğlu güven tazeledi

24.09.2020 21:20 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:33
Sındırgı MHP'de Tavşanoğlu güven tazeledi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Olağan ilçe kongresi pandemi nedeniyle açık havada gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Olağan ilçe kongresi pandemi nedeniyle açık havada gerçekleştirildi. Sındırgı İlçe Başkanlığı'na tek liste ile gidilen seçimlerde İsmail Tavşanoğlu tekrar ilçe başkanı seçildi.

13. Olağan Genel Kurul toplantısı COVİD-19 tedbirleri kapsamında açık alanda maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri ile Sındırgı Belediye Oteli önünde açık alanda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı'na, Cevdet Gürcan, Divan heyetine Sertaç Gündoğan, Fatih Mete Ezginer, Hakan Başkı, Niyazi Tunç'un getirildiği genel kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan seslendirilmesi ile başladı. Akabinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu. Genel Kurul Toplantısına MHP Balıkesir il başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Sındırgı Belediye başkan vekili Şükrü Çakmak, AK Parti İlçe başkanı Mehmet Cemil Atla, belediye başkan yardımcısı Çağrı Çağatay Çavdar, meclis üyeleri, STK başkanları, bazı mahalle muhtarları, vatandaşlar, delegeler ve partililer katıldı. Faaliyet raporu ve bütçenin de onaylandığı Genel Kurul toplantısının pandemi nedeniyle uzamaması adına siyasi konuşmalara yer verilmedi. MHP il başkanı Ekrem Gökay Yüksel güven tazeleyen İsmail Tavşanoğlu ve yeni yönetimi tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR

Sındırgı MHP'de Tavşanoğlu güven tazeledi
Sındırgı MHP'de Tavşanoğlu güven tazeledi
Sındırgı MHP'de Tavşanoğlu güven tazeledi
Sındırgı MHP'de Tavşanoğlu güven tazeledi
Sındırgı MHP'de Tavşanoğlu güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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