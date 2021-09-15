Sındırgı ilçesinde Osmanlı dönemine ait hamam restore ediliyor - Haberler
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Sındırgı ilçesinde Osmanlı dönemine ait hamam restore ediliyor

AA / Bülent Yalçın - Haberler | Kültür Sanat
Sındırgı ilçesinde Osmanlı dönemine ait hamam restore ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Osmanlı Devleti döneminde yatırılan Şerif Paşa Hamamı'nın restorasyonuna başlandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Osmanlı Devleti döneminde yatırılan Şerif Paşa Hamamı'nın restorasyonuna başlandı.

Sındırgı İlçe Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, hamam restorasyonun 1 milyon lira maliyetle yapılacağını belirterek, restorasyonun ardından mekanın şifahane olarak hizmet verileceğini söyledi.

Şerif Paşa Cami yanında bulunan tarihi hamamın yapısına uygun bir şekilde restore edildiğini anlatan Yavaş, şöyle konuştu:

"Hamam, restorasyon çalışmalarının ardından turizmin hizmetine sunulacak. Şerif Paşa Hamamı'nın 1850 yıllarda yapıldığına dair göstergeler var. Şerif Paşa Hamamı'nı belediyemiz olarak satın aldık. Halka ve turizme hizmet etmesi için restorasyon çalışmasına başladık. Bu hamamın Türkiye'deki diğer hamamlardan farkı olarak İranlı ustalarca yapıldığını gördük. İran bölgesinden Horasan Türkleri bölgeye gelmiş, 'Ali Usta Acemoğlu' deniyor kendisine. Yılbaşına kadar sürmesi planlanan çalışmanın ardından mekanı hamam olarak çok düşünmüyoruz. Çünkü yıllar boyunca çatısı açık kaldığından nem dolayısıyla bazı özelliklerini yitirmiş. Yeni projeyle beraber doğal şehir Sındırgı'ya yakışır bir turizm destinasyonu şeklinde kullanacağız. Burada müzikle ve doğal aromalarla beraber bir şifahane yapmayı planlıyoruz."

Yavaş, "Müderrisler Konağı" diye bilenen binayı da satın aldıklarına değinerek, söz konusu binayı da tadilattan geçirerek yöresel yemeklerin yapıldığı bir mekan kazandıracaklarını bildirdi.

Projenin 1 milyon lira bütçesinin bulunduğuna ifade eden Yavayş, "Valimiz Hasan Şıldak sağ olsun projemize destek verdi. Tarihi Kentler Birliği ile beraber çalışıyoruz. Onlar da proje konusunda destek verdiler. Şehrimize çok özel bir eser kazandırılmış olacak. Entegre olduğu düşünülürse turizm açısından çok önemli." diye konuştu.

Sındırgı ilçesinde Osmanlı dönemine ait hamam restore ediliyor

Sındırgı ilçesinde Osmanlı dönemine ait hamam restore ediliyor

Sındırgı ilçesinde Osmanlı dönemine ait hamam restore ediliyor

Sındırgı ilçesinde Osmanlı dönemine ait hamam restore ediliyor

AA / Bülent Yalçın - Son Dakika Haberleri
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