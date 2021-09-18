Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu - Haberler
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Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman - Haberler | Yerel

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu Balıkesir'in doğal şehir unvanlı ilçesi Sındırgı örnek olmaya devam ediyor.

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in doğal şehir unvanlı ilçesi Sındırgı örnek olmaya devam ediyor.

Doğallığa önem veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın 2004 yılında koyduğu stratejik planlamalar dahilinde hayata geçirdiği projelerle birlikte Sındırgı artık unutulan bir olmaktan çıkarak, örnek alınan ve merak edilen bir ilçe haline geldi. Bu kapsamda hem yurt içi hem de yurt dışından birçok ziyaretçi Sındırgı'da hayata geçirilen projeleri incelemek için ilçeye geliyor. Dünya Gıda Fuarında yapılan tanıtım ile birlikte Sındırgı'yı keşfeden Kamerun'lu heyet bölgedeki çalışmaları inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Kooperatifler işbirliği ile Sındırgı'da inşaa edilen BALKURU Jeotermal Sebze - Meyve Kurutma tesisi deneme üretimine başlamışken örnek proje halini aldı. Yurt dışından ilk ziyaretçilerini ağırladı. Kamerun Bufat Milletvekili, FOSİ Naamukong Wilfred ve uluslarası ticaret yapan Abdoul Halim Abbo, Merey Mol Dakhmet, Haman Mahamat Addi, Ali Shuibu, Hon. ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin İstanbul'da yapılan Dünya Gıda fuarında yapılan tanıtım sebebiyle haber dar oldukları BALKURU meyve sebze kurutma tesisini ziyaret ettiler.

Bufat Belediye Başkanı ile tekrar ziyaret edip bu fabrikanın benzerini Kamerun'da planladıklarını ilettiler.

Doğal işlerin her zaman örnek olduğunu ve Dünya'nın da doğallığa kaydığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "İnşallah orada da çok ciddi meyve olduğunu söylüyorlar. Ama bunların kullanılamadığını yüzde 90'ının çöpe atıldığını israf olduğunu bunları değerlendirmek üzerine bir çalışma içerisindeler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin İstanbul'da doğal ürünler ile ilgili fuarında tanımışlar Balıkesir'i. Balıkesir'i tanıyınca da bu ürünlerle ilgili değerlendirmeyle ilgili Sındırgıya gelmişler. Buradaki fabrika ortamını görerek, inşallah orada da kardeş belediyecilik içerisinde Kamerun'da da biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımızda özellikle Recep Tayyip Erdoğan Afrika'ya çok ciddi önem veriyor. Oradaki kaynaklarla bizimde buradaki bildiklerimizi buluşturarak Onları değerlendirme üzerine bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Yapılan çalışmalardan çok etkilendiklerini ve bu iletişimin birlikteliğin burada kalmayacağını belirten Milletvekili Fusi Naamukong Wilfred Aziyu, "Size gerçekten çok minnettarım. Şu ana kadar birkaç gündür Türkiye'deyim. ve çok görüşme yaptım. Ama bu yaptığım görüşmelerden bana en çok faydalı olan görüşme bu görüşme oldu. Dediğim gibi biraz önce resmen aklımı okudunuz. Ben gerçekten de ne istediğimi anlatmadan muhtemelen tahmin ettiniz. Onu nasıl yaptıysanız gerçekten başardınız. Bu ilişki sadece bugün burada kalmasın. Bu ilişki Kamerun'a kadar gitsin. Afrika'ya kadar gitsin. ve ben size söz veriyorum ben gittiğimde Kamerun'a gelecek haftalar içerisinde muhtemelen ben size resmi mail olarak geri dönüş yaparım. ve bu kardeş bağımız söz veriyorum size gerçekten uzun vadeli olacak" dedi.

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu

Kamerunlu heyet, Sındırgı'da incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman - Son Dakika Haberleri
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