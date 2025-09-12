Sındırgı Domatesi Hasadı Başladı: Rekolte 60 Bin Ton Bekleniyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Türkiye genelinde kalitesiyle bilinen mis kokulu Sındırgı domatesinin hasadı başladı. Hasadın 60 bin tonun üzerinde olması bekleniyor.

İlçede özellikle Karaağaç kırsal mahallesi ve ova bölgesinde yoğun olarak üretilen domates, tarlalardan traktör kasalarına toplanıyor. Rampalarda kamyonlara yüklenen ürünler çevre illerdeki salça fabrikalarına gönderiliyor.

Salçalık domatesin kilosu rampada 4 TL, kasalık sofralık domatesin ise 8-10 TL arasında alıcı bulduğu bildirildi. Verim yüksek, maliyetler ise üreticiyi zorluyor. Bu yıl hava şartlarından dolayı bazı bölgelerde rekoltede düşüş yaşansa da genel oranda verimin yüksek olduğu belirtildi.

Üreticiler, artan girdi maliyetlerinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, fiyatların maliyetleri karşılamasını beklediklerini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl zarar eden çiftçiler bu yıl da girdi ile çıktının eşdeğer pozisyonda olacağını belirtiyor. Hasat döneminde Sındırgı'ya çevre illerden çok sayıda tarım işçisi geliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan toplama işi gün boyu sürüyor. Özellikle etli ve sulu yapısıyla dikkat çeken uzun domatesler, salça ve sos yapımında daha çok tercih ediliyor.

Sındırgı Pazarı'nda üreticiden halka satış

İlçede hafta sonları kurulan Sındırgı Pazarı'nda üreticiler domateslerini doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Vatandaşlar, tarladan yeni toplanan domatesleri kasalık olarak satın alabiliyor. Salçalık domatesin yanı sıra ata tohumundan üretilen pembe domatesler de tezgahlarda yerini alıyor. Sındırgı domatesi marka haline geldi. Sındırgı'da yetişen domateslerin aroma, dayanıklılık ve lezzet açısından öne çıktığını belirten üreticiler, "Türkiye'nin en kaliteli salçalık domatesi Sındırgı'da yetişiyor" diyerek ürünün marka değerine vurgu yapıyor.

Üretici Ali Yılmaz, "Sındırgı'da hasadımız başladı. Bir yandan da depreme karşı mücadele ediyoruz. Domatesimizin kilosu 4 lira. Kasalık ise 8 lira. Üretici olarak bizler memnun değiliz" dedi. - BALIKESİR