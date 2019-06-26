Sındırgı doğası ile Alaçatı'ya rakip olacak

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı MYO işbirliği ile oluşturulan renkli sokakları fotoğraf tutkunları ve düğün fotoğrafçılarının yeni trendi oldu.

Mutlu anların ölümsüzleştirildiği dış çekim fotoğrafları için renkli sokaklar, tarihi evlerin yanı sıra lavanta, buğday tarlası ve doğal güzelliklerde eşsiz bir fon oluşturuyor. Hem ilçedeki fotoğrafçıların, hem de civar il ve ilçelerdeki fotoğrafçıların yeni platosu doğal şehir unvanı ile Sındırgı oldu. Özellikle Alaçatı ve sahil bölgelerini tercih eden fotoğrafçılar benzer fonların Sındırgı'da bulunduğunu belirterek rotasını ilçeye çevirdi. Dış çekim yaptıranlara da yakın ve kompozisyon bolluğu ile seçenek çoğalıyor. Özellikle renkli sokaklar ve tarihi evler yeni tren halini alırken, lavanta, buğday, mısır tarlaları ile doğal güzellikler de doğa fotoğrafçıları için farklı bir seçenek oluyor. Denizi andıran Çaygören barajı da sahil ve gün batımı fotoğrafı çekmek isteyenlere kompozisyon oluşturuyor.

"Fotoğraf tutkunlarının yeni mekanı Sındırgı"

Fotoğraf çekimi için uzaklara gitmek gerekmediğini ve Sındırgı'nın her köşesinde ayrı bir kompozisyonun bulunduğunu belirten fotoğraf sanatçısı İbrahim Sığınç, "Doğa ve dış çekimler için önceleri sürekli olarak civar ilçelere ve illere gidiyorduk. Ancak belediyemizin yapmış olduğu küçük dokunuşlar ve yeni trendler uzak mesafeler kat etmekten bizleri kurtarıyor. Bu durumda fotoğraf çekimine konu olan müşterilerimiz de memnun. Uzak mesafelere giderek, para harcamaktan da kurtuluyorlar. Özellikle tarihi evlerinde bulunduğu renkli sokaklar bizler için güzel bir kompozisyon oluşturuyor. Doğa istersen doğa, tarih istersen tarih. Lavanta tarlası, Emendere bölgesi ve Çaygören de apayrı bir plato. İlçemizdeki fotoğraf sanatçılarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden de fotoğraf çekimi için Sındırgı tercih edilmeye başladı. Bizler de meslektaşlarımızı ilçemize davet ediyoruz. Sizler için eşsiz kompozisyonlar var ilçemizde. Farklı bakış açıları da çoğaldıkça daha farklı alanlarda yaratılabilir. Bizler ve Sındırgı Belediyesi de bu konu da oldukça ilgili" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA