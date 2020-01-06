Sındırgı'da taşımalı eğitime kar engeli

06.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:22

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sındırgı'da kar ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle kırsal Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA