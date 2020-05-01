Sındırgı'da tarım seferberliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sındırgı'da tarım seferberliği

Sındırgı'da tarım seferberliği
01.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:23

Sındırgı'da tarım seferberliği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sulu tarıma geçerek ekonomik ürünlerin yetiştirilmesi adına kırsal mahallelerde göletler arttırılırken, boş duran araziler de tarıma elverişli hale getiriliyor.

Sındırgı'da tarım seferberliği

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sulu tarıma geçerek ekonomik ürünlerin yetiştirilmesi adına kırsal mahallelerde göletler arttırılırken, boş duran araziler de tarıma elverişli hale getiriliyor.

Korona virüs salgınıyla birlikte tarımsal üretimin önem kazanmasıyla birlikte Sındırgı Belediyesi de çiftçiye olan desteklerini arttırdı. Sulama imkanlarının yanı sıra, meralar, hazine arazileri ve boş araziler de tarımsal üretime katkı sağlamak isteyen vatandaşlar için belediye tarafından hazırlanıyor. Arazi yollarından, göletlere, tohum desteğine kadar birçok alanda destek veren belediye aynı zamanda kendi arazilerini de düzenleyerek örnek olması amacıyla tarımsal üretime başladı.

Hedef bin dönüm arazide üretim

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın da bizzat çalışmalara katılarak takip ettiği yeni sistemde 40 dönümlük ilk tarla düzenlenerek nohut ekimi gerçekleştirildi. Mayıs ayında susam ve belli bir arazide de coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait Küçükbükü Çıtırkavun ekilmesi planlanıyor.

Belediyenin bütün imkanları çiftçinin emrinde

Tütün üretimine kota gelmesinin ardından Sındırgı'da 2014 ten bu yana alternatif tarım ürünlerinin üretiminde önemli ölçüde destekler verilmişti. Örnek lavanta bahçesinin kurulumundan tohum desteğine kadar birçok alanda çiftçiye destek devam ediyor.

En önemli ürün ise sulu tarım imkanlarının arttırılması ile birlikte kornişon salatalık üretimine geçilmesi oldu. Yapılan göletler sayesinde özellikle yüksek rakımlı mahallelerde kornişon salatalık üretiminde bir numara halini aldı. Çaygören barajı ise Sındırgı ovasında büyük ölçüde destek sunuyor. Devam edilen çalışmalar tamamlandığında kapalı sistem sulamayla daha fazla alana sulama imkanı sağlanacak.

Bunun yanında Sındırgı Belediyesi tarla yollarının iyileştirilmesinden, arazilerin ekime uygun hale getirilmesine kadar iş makinesi desteği de sağlıyor. Belediye arazileri, hazine arazileri de ürün yetiştirmek isteyen vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tarım Bakanlığı teşvikleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikilmedik arazi kalmasın açıklamalarının ardından Sındırgı Belediyesi tarımsal alanda çalışmalarını arttırdı. Çiftçiye olan desteklerin yanında Sındırgı belediyesi tarafından da belediye arazilerinde ekim çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir belediyesi ile birlikte tarımı arttırmak adına 2014 yılından bu yana sayısız hizmetle çiftçinin yanında olduklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Dünya korona virüsle beraber farklı bir aleme farklı bir boyuta doğru evrilmeye başladı. Aslında alışkanlıklarımız değişti. Evde kaldık sıkıntılı ortamlar yaşadık. Sağlığımızı aslında geleceğimizi de tehdit eden farklı unsurlar ortaya çıktı. İşte bunlardan en önemlisi bu ortamdan belki bizi zora sokmak istedikleri en büyük ortam ekonomik olarak bizi yok edebilmek ve tarım olarak, yiyecek olarak sıkıntıya düşürecek işlerle zor duruma gelme durumu. Bizler de bu durumu ortadan kaldırabilecek çalışmalar içerisindeyiz. Artık Sındırgı olarak çiftçi olduk. Yani hem hazine arazilerinin, hem belediye arazilerinin, devlet arazilerinin vatandaş ve onlara örnek olma babından da belediyemiz olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Bugün ilçemizin kırsal alanında veya sulanabilir alanlarında farklı ekim yönetmeleriyle Sındırgı'ya has özellikleri olan veya vatandaşın bugün ekmediği ne varsa biz bunları yapalım diye gayret ediyoruz. Kullanılamayacak belki arazileri kullanılabilir hale getirdik. İlk etapta da bugün dönümlük nohut ektik. Hemen yanına inşallah 15 Mayısta susam ekeceğiz. Bir alanda Sındırgı'nın meşhur çıtır kavununu ekebilecek 45 dönümlük bir arazi hazırladık. Toplamında 1000 dönüme yakın bu yıl Sındırgı belediyesi olarak ekim yapmayı hedefimize koyduk. Geçen yıllarda da Sındırgı'nın kara kılçık denilen doğal eski yöntemlerden ata tohumlarından olan buğday ekmiştik. İnşallah Sındırgı'da korona günlerinde dünyayı tehdit eden tarımın yok olması belki de bazı kesimlerin istediği hadise buydu. Direneceğiz, ekeceğiz halkımızı teşvik edeceğiz. El birliği ile Sındırgı'da üretimi teşvik edici tarlaya çiftçiliğe insanları özendirici çalışmalar yapacağız. Biz de bunun üzerine traktörün üzerine bindik, tarlamızı sürdük. Ekmeye dikmeye devam et. Açlığa, kıtlığa ve ekonomik olarak mücadeleye Sındırgı'da tarım olarak çiftçi olarak biz de varız diyoruz. Üretim şart. Devletimiz, Tarım Bakanlığımız, büyükşehir ve belediyemiz her zaman çiftçimizin yanında oldu, olmaya da devam edecek. Yeter ki üretin" şeklinde konuştu.

Sındırgı'da tarım seferberliği

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haber
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haber
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haber
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Haber
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haber
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haber
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Özkan Uğur Hande Yener Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Futbolcu Beşiktaş İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Sındırgı'da tarım seferberliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 13:15:00. #1.15#
title