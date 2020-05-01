HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sındırgı'da tarım seferberliği

Sındırgı'da tarım seferberliği
01.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:20

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sulu tarıma geçerek ekonomik ürünlerin yetiştirilmesi adına kırsal mahallelerde göletler arttırılırken, boş duran araziler de tarıma elverişli hale getiriliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sulu tarıma geçerek ekonomik ürünlerin yetiştirilmesi adına kırsal mahallelerde göletler arttırılırken, boş duran araziler de tarıma elverişli hale getiriliyor.

Korona virüs salgınıyla birlikte tarımsal üretimin önem kazanmasıyla birlikte Sındırgı Belediyesi de çiftçiye olan desteklerini arttırdı. Sulama imkanlarının yanı sıra, meralar, hazine arazileri ve boş araziler de tarımsal üretime katkı sağlamak isteyen vatandaşlar için belediye tarafından hazırlanıyor. Arazi yollarından, göletlere, tohum desteğine kadar birçok alanda destek veren belediye aynı zamanda kendi arazilerini de düzenleyerek örnek olması amacıyla tarımsal üretime başladı.

Hedef bin dönüm arazide üretim

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın da bizzat çalışmalara katılarak takip ettiği yeni sistemde 40 dönümlük ilk tarla düzenlenerek nohut ekimi gerçekleştirildi. Mayıs ayında susam ve belli bir arazide de coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait Küçükbükü Çıtırkavun ekilmesi planlanıyor.

Belediyenin bütün imkanları çiftçinin emrinde

Tütün üretimine kota gelmesinin ardından Sındırgı'da 2014 ten bu yana alternatif tarım ürünlerinin üretiminde önemli ölçüde destekler verilmişti. Örnek lavanta bahçesinin kurulumundan tohum desteğine kadar birçok alanda çiftçiye destek devam ediyor.

En önemli ürün ise sulu tarım imkanlarının arttırılması ile birlikte kornişon salatalık üretimine geçilmesi oldu. Yapılan göletler sayesinde özellikle yüksek rakımlı mahallelerde kornişon salatalık üretiminde bir numara halini aldı. Çaygören barajı ise Sındırgı ovasında büyük ölçüde destek sunuyor. Devam edilen çalışmalar tamamlandığında kapalı sistem sulamayla daha fazla alana sulama imkanı sağlanacak.

Bunun yanında Sındırgı Belediyesi tarla yollarının iyileştirilmesinden, arazilerin ekime uygun hale getirilmesine kadar iş makinesi desteği de sağlıyor. Belediye arazileri, hazine arazileri de ürün yetiştirmek isteyen vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tarım Bakanlığı teşvikleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikilmedik arazi kalmasın açıklamalarının ardından Sındırgı Belediyesi tarımsal alanda çalışmalarını arttırdı. Çiftçiye olan desteklerin yanında Sındırgı belediyesi tarafından da belediye arazilerinde ekim çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir belediyesi ile birlikte tarımı arttırmak adına 2014 yılından bu yana sayısız hizmetle çiftçinin yanında olduklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Dünya korona virüsle beraber farklı bir aleme farklı bir boyuta doğru evrilmeye başladı. Aslında alışkanlıklarımız değişti. Evde kaldık sıkıntılı ortamlar yaşadık. Sağlığımızı aslında geleceğimizi de tehdit eden farklı unsurlar ortaya çıktı. İşte bunlardan en önemlisi bu ortamdan belki bizi zora sokmak istedikleri en büyük ortam ekonomik olarak bizi yok edebilmek ve tarım olarak, yiyecek olarak sıkıntıya düşürecek işlerle zor duruma gelme durumu. Bizler de bu durumu ortadan kaldırabilecek çalışmalar içerisindeyiz. Artık Sındırgı olarak çiftçi olduk. Yani hem hazine arazilerinin, hem belediye arazilerinin, devlet arazilerinin vatandaş ve onlara örnek olma babından da belediyemiz olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Bugün ilçemizin kırsal alanında veya sulanabilir alanlarında farklı ekim yönetmeleriyle Sındırgı'ya has özellikleri olan veya vatandaşın bugün ekmediği ne varsa biz bunları yapalım diye gayret ediyoruz. Kullanılamayacak belki arazileri kullanılabilir hale getirdik. İlk etapta da bugün dönümlük nohut ektik. Hemen yanına inşallah 15 Mayısta susam ekeceğiz. Bir alanda Sındırgı'nın meşhur çıtır kavununu ekebilecek 45 dönümlük bir arazi hazırladık. Toplamında 1000 dönüme yakın bu yıl Sındırgı belediyesi olarak ekim yapmayı hedefimize koyduk. Geçen yıllarda da Sındırgı'nın kara kılçık denilen doğal eski yöntemlerden ata tohumlarından olan buğday ekmiştik. İnşallah Sındırgı'da korona günlerinde dünyayı tehdit eden tarımın yok olması belki de bazı kesimlerin istediği hadise buydu. Direneceğiz, ekeceğiz halkımızı teşvik edeceğiz. El birliği ile Sındırgı'da üretimi teşvik edici tarlaya çiftçiliğe insanları özendirici çalışmalar yapacağız. Biz de bunun üzerine traktörün üzerine bindik, tarlamızı sürdük. Ekmeye dikmeye devam et. Açlığa, kıtlığa ve ekonomik olarak mücadeleye Sındırgı'da tarım olarak çiftçi olarak biz de varız diyoruz. Üretim şart. Devletimiz, Tarım Bakanlığımız, büyükşehir ve belediyemiz her zaman çiftçimizin yanında oldu, olmaya da devam edecek. Yeter ki üretin" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı Ekonomi
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu Ekonomi
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak Ekonomi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Ekonomi
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Ekonomi
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Ekonomi
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Uğurkan Erez Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Selçuk İnan Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ankara Futbolcu Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Sındırgı'da tarım seferberliği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 10:55:06. #1.14#
title