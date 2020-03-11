Sındırgı'da Tarihi Proje KOCAHAN'ın Tanıtımı Yapıldı Termal turizm alanında gelişen, her geçen gün ziyaretçi sayısını arttıran Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde değişim devam ediyor. Kocahan Cumhuriyet Çarşısı da bunlardan biri.

Özellikle ilçenin vizyonunu değiştirecek projeleri hayata geçiren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın başkanlığında toplanan 2020'nin ilk belediye meclisi toplantısında Sındırgı için tarihi bir proje de oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Önceki dönemde başlayan meydan çalışmalarının devamı niteliğinde olan Koca han projesinin tanıtım toplantısı Kışla Müze Han'da gerçekleştirildi. Basın mensupları ile kahvaltıda buluşan başkan Yavaş , kahvaltı sonrasında projenin tanıtımını gerçekleştirdi.

Özellikle ilçeye dışarıdan katılımın en yüksek olduğu ve Türkiye'nin tek halı festivali başta olmak üzere çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Cumhuriyet Meydanı düzenleme ve yer altı otoparkı projesi, Atatürk caddesi kamulaştırma, genişletme ve çevre düzenleme çalışmaları ile entegre olacak Kocahan projesi ile şehir meydanı bütünlük kazanmış olacak, kültür ve alışveriş meydanı halini alacak.

Tarihi Handa Tarihi Projenin Lansmanı yapıldı

Sındırgı ilçesine prestij kazandıracak tarihi proje olarak nitelendirilen KOCAHAN proje lansmanı geçtiğimiz günlerde butik müze otel olarak hizmete açılan Kışla Müze han da gerçekleştirildi. Tarihi bir atmosferde tarihi projenin tanıtımı yapıldı.

Başkan Yavaş "Gelişen ve Büyüyen Bir İlçe Var Artık"

İlçe merkezinde hayata geçirilen projelerin, turizm alanındaki gelişmelerin tamamının 2004 yılında oluşturulan stratejik planlara dayandığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Geriye giden değil artık emin adımlarla büyüyen ve geleceğe umutla bakan bir Sındırgı ilçesi var. İlçemizin 2006 yılında termal turizm bölgesi ilan edilmesi ile başlayan serüven termal tesislerin çoğalması, şerif paşa meydanı, cumhuriyet meydanı gibi projelerle şekillenerek ilçe vitrinininde değiştiği bir hal aldı. Bizler hiçbir zaman inancımızı ve samimiyetimizi kaybetmedik. Yaptığımız bütün projeler de de geçmişimizi, kültürümüzü içine katarak kaybolan değerlerimizi geri getirmeye çalıştık. Turistler en çok neyi sever, ne yer, nereleri gezer, bir tur otobüsü geldiğinde nerde kalır? Bütün bu soruların cevapları ile başlattığımız çalışmaları Kocahan projesi ile taçlandıracağız. İlçeye gelen ziyaretçiler rahatça gezebilecek, alışverişlerini yapabilecekler. Turizm şu demek… Alt yapıların bitmiş olması, ziyaretçileri ağırlayabilecek bir konuma gelinmesi demek. Belediyenin görevi bu. Biz alt yapımızı hazırladık. Ziyaretçileri getirmek adına tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra vatandaşımızla, esnafımızla el ele ziyaretçileri ağırlamak için çalışacağız. Sındırgı insanının samimiyeti ve projelerimizle Sındırgı daha da büyüyecek. " şeklinde konuştu.

Kocahan Projesi ile Sındırgı'ya Yeni Okul

Proje alanında bulunan eski ve depreme dayanıklılık konusunda düşük not almış Cumhuriyet İlkokulu yerine Harmanlık Mevkiine yeni bir okul kazandırılarak Milli Eğitim Bakanlığı ile takas işlemi gerçekleştirildi. Proje alanında kamulaştırma ve imar işlemleri de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek. Cumhuriyet İlkokulu depreme dayanıksızlık raporu olduğu için mevcut konumda boşaltılmıştı.

İlçe Merkezinde 12 Dönümlük Meydan

Şerif Paşa Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesinde yapılan çalışmalar ile başlayan meydan projesinin son etabı olan Kocahan Cumhuriyet Çarşısı projesi ile ilçe merkezinde etkinlik, yeşil alan ve alışveriş alanı olarak 12 dönüme yakın bir meydan kazandırılmış olacak. Daha önce yapılan çalışmalar vatandaş nezdinde görülen araç parkı yetersizliği, yeşil alan ile ilgili sorunlarda bu projenin tamamlanması ile birlikte çözüme kavuşmuş olacak.

Proje ile Atatürk Caddesi üzerinde bulunan belediye dükkânlarının olduğu alanda araçlar ve tur otobüsleri için park alanı oluşturulacak. İki katlı toplamda 62 dükkânın yapılması planlanan projede dükkân satışlarında öncelik mevcutta bulunan esnaflara verilerek mağduriyet oluşmaması planlanıyor. Mevcutta bulunan belediye dükkânları da yeni yapılacak dükkânların tamamlanmasından sonra yıkılacak. Bu sayede mevcut esnafın zarar görmemesi sağlanacak.

6,5 dönümlük alan içerisinde uygulanacak proje ile yaklaşık 4 dönümün üzerinde yeşil alan ve meydan kazandırılacak. Çevre yoluna yeni yapılacak otogar ile mevcut otogar alanı da otopark ve meydan olarak hizmete sunulacak.

İlçe Merkezi Sosyal Yaşam Alanı Halini Alacak

Kocahan Cumhuriyet Projesi kapsamında belediye oteli yanında bulunan belediye mülkiyetindeki binanın bir kısmı Türk Hamamı olarak hizmete geçirilecek. Necip Fazıl Kültür Merkezi, Millet Kütüphanesi, Çocuk Belediyesi, Belediye Oteli, Öğretmen Evi gibi sosyal tesislerde proje ile entegre olacak. Şerif Paşa, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve Pazar yerine kadar olan meydan ve alışveriş alanı olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın ustalık dönemi projeleri arasında yer alan Kocahan Cumhuriyet Pazarı, Türk Hamamı, Çocuk Belediyesi, Yeni Okul projesi tek proje dahilinde iki yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Belediye Oteli ile entegre yapılacak Türk hamamı ile birlikte Beleye oteli de termal otel statüsü kazanmış olacak.

Özellikle tarihi bir doku ile oluşturulacak proje ilçe merkezine estetik bir görünüm sunacak. İki katlı yapılması planlanan dükkân kısmında cep sineması, konferans salonu gibi sosyal kullanım alanları da yer alacak. İlçeye gelen ziyaretçiler yaya öncelikli proje ile Şerif Paşadan Pazar yerine kadar rahat bir şekilde gezme ve alışveriş yapma imkânına sahip olacak.

Dükkân Karşılığı İhale 17 Mart' ta

Kocahan projesinin yapım ihalesi ise dükkân karşılığında gerçekleştirilecek. Sındırgı Belediyesi ekiplerince hazırlanan projenin %25 müteahhit karıyla hesaplanmış maliyeti karşılığında ihaleyi alan firma proje kapsamında yapılan 40 dükkanın sahibi olacak. İhaleyi alan firmanın belirlenmesi ise belediyeye ödenecek 1 milyon 100 bin liranın artırımı ile belirlenecek. İnşaat maliyeti Çevre Bakanlığı istatistiklerine göre belirlendi. Projenin tamamlanma süresi ise iki yıl.İhalenin ise 17 Mart 2020 14.30'da Sındırgı Belediye binasında gerçekleştirileceği açıklandı.

Kaynak kullanımı konusunda ise projenin yapım aşamasında belediye bütçesinden her hangi bir kaynağın çıkmayacağı, belediye kasasına da kazanç sağlanacağı belirtiliyor. Aynı sistemle yapılan Zeytindalı Meydan Park projesi örnek olarak gösteriliyor.

Projenin detaylarını minyatürü üzerinde aktaran Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Sındırgı tarihinin en prestijli projesi Kocan Han'a adım adım yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız meydan çalışmalarımızın üçüncü etabı olan bu proje ile ilçe merkezinde sosyal donatılarla zengin bir meydan kazandırmış olacağız. Büyükşehir belediyemiz ile koordineli bir şekilde yürüttüğümüz projenin tamamlanması ile birçok sorun çözüme kavuşmuş olacak meydandan Pazar yerine ulaşan, ilçeye gelen ziyaretçilerin rahatça dolaşabileceği alış veriş yapacağı bir meydan oluşturulacak. Tarihi dokuya uygun bir şekilde yürüttüğümüz proje ile forum Sındırgı ortaya çıkacak. Proje ihalesini alacak firma öncelikli olarak yeni okulun yapımını tamamlayacak. Bunun yanında Türk hamamı, kaymakamlık lojmanı, Kocahan projesi de bu kapsamda yapılmış olacak. Dükkân karşılığı yüklenici firma ile anlaşılarak belediye kasamızdan herhangi bir ödeme yapılmayacak, belediye bünyemize kazandıracağımız dükkânlar ile kazanç sağlanacak. Araç parkı düzenlemesi, entegre projeler ve yeşil alan çalışmaları ile ilçe merkezimizi gelen ziyaretçilerin hayran kaldığı bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan mevcut belediye dükkânlarındaki esnafımızı da mağdur etmemek adına önce yeni yapılan dükkânlar tamamlanacak, öncelik sırası burada bulunan esnafımıza verilecek. Projelerimizi hayata geçirirken vatandaşlarımızı, esnafımızı her alanda düşünüyoruz. Bu 10 yıllık bir proje bir iki günlük bir proje değil geçmişi olan bir proje. Bu proje yapıldıktan sonra bunlarda aynı anda devam edecek özellikle Eylül ayına okul yetiştirme şartı var. Eylül ayına kadar okul bitecek okul bittikten sonra eğitim sezonuna yetiştirmek şartıyla şartnamede bu da olacak ve bu şartlara göre okul yapılmış olacak. Burada toplam 17 milyon tl lik bir iş var toplam sekiz bin metre karelik bir inşaat alanı var. Bu inşaatları yapacak kişi ve belediyenin cebinden beş kuruş para çıkmayacak. Recep Tayyip Erdoğan'ında dediği gibi kendi kaynaklarınız la kendi işinizi yapacaksınız. Buradaki işle ilgili bizler kişiye para değil karşılığında dükkân vereceğiz. Şimdiden 17 Martta yapılacak ihale hayırlı olsun. İki yıl sonrada hep birlikte projemizin tamamlanmış halinin kurdelesini kesmek nasip olur." Şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler