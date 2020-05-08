Sındırgı'da sürücülere uygulamalı trafik bilgilendirmesi
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Sındırgı'da sürücülere uygulamalı trafik bilgilendirmesi

Sındırgı'da sürücülere uygulamalı trafik bilgilendirmesi
08.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:42

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2-8 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülere broşür dağıtarak korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2-8 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülere broşür dağıtarak korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2-8 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülere korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçenin giriş çıkış noktaları başta olmak üzere, çeşitli noktalarında 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 'Evdeyim Ama Kurallar Aklımda ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla seyir halinde bulunan sürücüleri durdurarak trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme yapan ekipler uygulama esnasında sürücülerin ateşini de ölçerek maske dağıttı. Durdurulan sürücüler de uygulamaların gerekli olduğunu ve memnun kaldıklarını belirterek Trafik Haftasını kutladı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü 2019 ve 2020 Trafik raporunu açıkladı

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik kuralları hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 2019 yılında 230 sürücü, 383 yaya ve 711 öğrenciye eğitim verirken, 2020 yılının ilk yarısında da 108 sürücü, 58 yaya ve bin 647 öğrenci ile eğitim çalışmalarına devam edildiği belirtildi. 2019 yılında yapılan denetimlerde 13 bin 376 sorgulamanın yapıldığı ve 2 bin 401 cezai işlemin uygulandığı kaydedilirken 2020 yılının ilk yarısında ise 3 bin 76 sorgu ve 560 cezai işlem uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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