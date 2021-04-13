Sındırgı'da Ramazan Geceleri Sındırgı TV'de canlanacak

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Geleneksel Ramazan Sokağı etkinlikleri pandemi nedeniyle bu yıl da online olarak Sındırgı TV üzerinden gerçekleştirilecek.

Sındırgı Belediyesi'nin Ramazan geleneklerini yaşatmak, ilçe halkına eski ramazan aylarını hatırlatmak ve ramazan ayının feyzine, bereketine ulaşmak, çocukların aileleri ile birlikte hoş vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Ramazan programları Ramazan ayı boyunca her akşam akşam 22.15'te Sındırgı TV sosyal medya sayfalarında hayat bulacak.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın büyük önem verdiği ve geleneksel hale getirilen Sındırgı'da Ramazan geceleri pandemi nedeniyle bu yıl da sosyal medya hesapları üzerinden evlere taşınacak. Sındırgı İlçe Müftülüğü, ilçedeki müzisyenler, eğitimcilerin de katkılarıyla birbirinden farklı program Ramazan ayı boyunca Sındırgı TV'den canlı olarak yayınlanacak. Ramazan ayı boyunca her gün 17.10' da ilçedeki imam hatipler tarafından gerçekleştirilecek mukabele programı ile vatandaşlar mukabeleyi evlerinden takip edebilecek.

Sındırgılıların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerin bu yıl da devam ettiğini ancak pandemi nedeniyle online olarak sürdürüleceğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Hepinizin Ramazanı Mübarek olsun. Herkesin hayrı, orucu, duaları kabul olsun. Allah bütün dualarımızı Kabe' de edilen dualar nezdinde kabul etsin. Bu yıl da pandemi nedeniyle iftar çadırımız kurulmayacak. Bunun yerine bütün ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine belediye personelimiz aracılığı ile iftar yemeklerini ulaştıracağız. Muhtarlarımız işbirliği ile belirlenen günlük 400'e yakın vatandaşımıza iftar yemeği servisimiz olacak. Buna da katkı vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızda belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğüne başvurabilir. Bunun yanında da geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan Sokağı etkinliklerimiz geçen yıl olduğu gibi Sındırgı TV sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak. Yeni meydanımızda tamamlandı. Kendi personelimiz ve ilçedeki öğretmenlerimiz, hocalarımız ile işbirliği içerisinde dolu dolu bir Ramazan programı geçireceğiz. Bu yıl geniş iftar sofralarından uzak, kalabalık ortamlar ve ev ziyaretlerinden uzak bir Ramazan geçirecek, dualarda buluşarak ibadetimizi de gerçekleştireceğiz, eğlencemizi de, birlikteliğimizi de Allah daim etsin. Yeniden sokakları şenlendireceğimiz, Ramazan etkinliklerimizi meydanlarda hep birlikte gerçekleştireceğimiz, iftar sofralarında buluşacağımız günlere tez zamanda ulaşmak dileğiyle. Daha güzel günler için tedbiri elden bırakmıyoruz, bu ramazanı evlerimizde geçiriyoruz. Evlerimizi şenlendirecek, birlikteliğimizi oluşturacak programlarla uzaktan bağlantılarla birlikte olacağız. Rabbim bereketle Ramazan ayını geçirmemizi Bayrama ulaşmamızı, virüs illetinden tez zamanda kurtulmayı nasip etsin. " dedi.

Ramazan Ayı boyunca teravih namazı sonrasında başlayacak programla yedisinden yetmişine tüm Sındırgılılar Sındırgı TV ekranlarında buluşacak.

Kaynak: Bültenler