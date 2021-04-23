Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması
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Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması

Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de 23 Nisan çeşitli ekinliklerle kutlandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de 23 Nisan çeşitli ekinliklerle kutlandı.

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının da olması nedeniyle Cumhuriyet Meydanında az katılım ile gerçekleştirilen çelenk sunma töreni sonrasında İbrahim Ethem Akıncı Orta Okulu Çok Amaçlı Salonundan öğrencilere tarafından hazırlanan gösteriler Sındırgı TV sosyal medya hesaplarından canlı yayında verildi. Yıl boyunca çalışan öğrencilerin neşesi ve hevesi kırılmaması için seyircisiz gerçekleşen gösteriler canlı yayınla evlere taşındı.

Pandemi nedeniyle bu yılda mecburen evlerde bayram geçirdiklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır " Milli Egemenliğimiz 101. yaşında. Dünyada tek çocuk bayramı ülkemizde kutlanmaktadır. Bu da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ülkemizin verdiği en büyük değerdir. Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Kutlama programımıza çelenk sunma töreniyle başladık. Pandemi dolayısıyla, bu salgın hastalık dolayısıyla salon programlarımızı gerçekleştiremiyoruz. Ancak salon programları yerine online çevrimiçi olarak ilçe programımızı İbrahim Ethem Akıncı Ortaokulundan Sındırgı Belediyemizin TV kanalından yayınlayarak halkımıza çocuklarımızın sevincini iletiyoruz. Onlarla birlikte o sevinci yaşamaya çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal egemenlik çocuk bayramı çocuklarımıza kutlu olsun" dedi.

Koroyu yöneten ve birbirinden güzel türkülerle kutlama programına renk katan İbrahim Ethem Akıncı Orta okulu müzik öğretmeni Mustafa Ayan "Bu sene pandemiden dolayı salgından dolayı 23 Nisan etkinliklerini coşkuyla kutlayamadık. Sosyal mesafeye dikkat ederek, SındırgıTV den canlı yayınla sadece insanlara yaptıklarımızı sergileyebildik. Güzel bir bağlama koromuzla ve gitar çalan arkadaşlarla birlikte bir etkinlik hazırladık. O etkinliğimizi de sunduk. İnşallah tüm Sındırgı halkı beğenmiştir. İnşallah bu salgından da bir an önce kurtuluruz. Bu sıkıntılardan kurtuluruz. Eski günlerimize eski coşkulu günlerimize tekrar geri döneriz" dedi.

Cumhuriyet Orta Okulu öğrencisi Yurdagül Aydoğdu ise " 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramını pandemiden dolayı canlı bir şekilde yaptık az önce. Kısa bir sürede türkülerimizi tamamladık ve hazırlandık çıktık. Güzeldi" şeklinde konuştu.

Kutlama programı konvoy eşliğinde çocuk şarkılarının çalınması, çocukların daha önce çekmiş olduğu 23 Nisan videolarının yayınlanması, Online Karagöz -Hacivat gölge oyunu ve Kavuklu ve Çırağının online katılımla gerçekleştireceği yarışmalarla devam edecek. Çocuklar evlerinde hem bayram coşkusunu yaşayacak, hem de gönüllerince eğlenecek. - BALIKESİR

Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması
Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması
Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması
Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması
Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması
Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması
Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması
Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması
Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması
Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması
Sındırgı'da online 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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