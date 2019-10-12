12.10.2019 10:23

Sındırgı'da okullarda telefon, tablet yasak

Öğrencilerde dijital bağımlılığı önlemek için çeşitli faaliyetler yapılıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrencileri dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak için çeşitli faaliyetler yapılıyor. Çocukları telefon, tablet gibi teknolojik aletlerden uzaklaştırmak için okullarda kitap okuma ve müzik eğitimi veriliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlığın aldığı karar gereği, öğrencilerin dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak için okullarda kitap okuma saatleri ve müzik eğitimlerine daha fazla yer verilmesi kararlaştırıldı. Öğrencilerin okula gelirken yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kaydı özelliğine sahip bilişim araçları getirmeleri kesinlikle yasaklandı. Bu kurala uymayan öğrencilere disiplin işlemi uygulanacak.

Dijital yasak ile ilgili olarak Emirhan Kocadağ adlı öğrenci yaptığı açıklamada, "Günümüzde çoğu çocuk teknoloji bağımlısı, teknoloji bağımlılığından kurtulmak için bol bol kitap okuyorum. Arkadaşlarımızla dışarıda bol bol oyun oynuyorum. Artık telefon ve bilgisayarımla hafta içinde oynamıyor, sadece hafta sonlarında yarım saatten fazla olmamak üzere bakıyorum" dedi.

Telefon ve tablet getiren öğrenciler disipline gidecek

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da dijital bağımlılıkla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sındırgı'da göreve geldiğimizde ve saha incelemelerini değerlendirdiğimizde, Bengi projesi çerçevesinde akademik başarıyı artırmak için bir ekip kurduk. Bu ekip sahada çalışmalarını yaptı. Bu çalışmalar neticesinde okullarda en büyük sıkıntının cep telefonu ve dijital bağımlılık olduğunu belirledik. Bu konuyu kaymamamızla birlikte istişare ettikten sonra okullara telefonun getirilmemesi yönünde halk ve öğretmenlerle birlikte karar aldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA