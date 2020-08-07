Sındırgı'da nohut hasadı yapıldı
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Sındırgı'da nohut hasadı yapıldı

Sındırgı'da nohut hasadı yapıldı Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi örnek iyi tarım uygulaması kapsamında 40 dönüm nohut ekti.

07.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:37

Sındırgı'da nohut hasadı yapıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi örnek iyi tarım uygulaması kapsamında 40 dönüm nohut ekti. Ürünlerin olgunlaşmasının ardından nohut tarlasında ilk hasat gerçekleşti. 40 dönümlük alana ekilen nohutlar Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, meclis üyeleri, vatandaşlar ve belediye personelinin katılımı ile hasat edildi. Kavurucu bir sıcağın alnında zorlu hasat, çiftçiliğin zorluğunu ortaya koysa da kıraç arazilerinde iyi tarım uygulamasında kullanılabileceğini gözler önüne serdi.

40 dönümlük arazide hasat işleminin tamamlanmasının ardından 16 tona yakın ürün elde edileceği düşünülüyor. 80 dönümlük arazi üzerinde gerçekleştirilen örnek iyi tarım uygulamasında 40 dönümlük alanda yetiştirilen nohudun yanında 40 dönümde susam önümüzdeki günlerde hasat edilmeye hazırlanıyor.

Yaptığı çalışmalarla çiftçinin her zaman yanında olan ve örnek uygulamalarla alternatif tarım ürünlerin yaygınlaşmasını sağlayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Sözde değil, hizmetlerimizle her zaman çiftçimizin yanındayız. Onların işlerini kolaylaştıracak, ekonomik katkı sağlayacak uygulamaların yanında örnek olacak çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Öncelikli olarak örnek lavanta bahçemizi oluşturmuştuk. Bu yıl da korona virüs ile mücadele döneminde ekilmedik arazi kalmayacak sloganı ile çıktığımız yolda nohut tarlamızda ilk hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Bereketli eylesin. Vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığa sahip oldular, neredeyse bu sezon Sındırgı'da ekilmedik arazi kalmadı. Kimileri köylerine geri geldi, tarlalarını ekti. Bu durumda bizleri sevindirdi" şeklinde konuştu.

Sındırgı'da nohut hasadı yapıldı

Kaynak: İHA

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