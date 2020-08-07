HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sındırgı'da nohut hasadı yapıldı

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi örnek iyi tarım uygulaması kapsamında 40 dönüm nohut ekti.

Sındırgı'da nohut hasadı yapıldı
07.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:31

Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi örnek iyi tarım uygulaması kapsamında 40 dönüm nohut ekti. Ürünlerin olgunlaşmasının ardından nohut tarlasında ilk hasat gerçekleşti. 40 dönümlük alana ekilen nohutlar Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, meclis üyeleri, vatandaşlar ve belediye personelinin katılımı ile hasat edildi. Kavurucu bir sıcağın alnında zorlu hasat, çiftçiliğin zorluğunu ortaya koysa da kıraç arazilerinde iyi tarım uygulamasında kullanılabileceğini gözler önüne serdi.

40 dönümlük arazide hasat işleminin tamamlanmasının ardından 16 tona yakın ürün elde edileceği düşünülüyor. 80 dönümlük arazi üzerinde gerçekleştirilen örnek iyi tarım uygulamasında 40 dönümlük alanda yetiştirilen nohudun yanında 40 dönümde susam önümüzdeki günlerde hasat edilmeye hazırlanıyor.

Yaptığı çalışmalarla çiftçinin her zaman yanında olan ve örnek uygulamalarla alternatif tarım ürünlerin yaygınlaşmasını sağlayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sözde değil, hizmetlerimizle her zaman çiftçimizin yanındayız. Onların işlerini kolaylaştıracak, ekonomik katkı sağlayacak uygulamaların yanında örnek olacak çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Öncelikli olarak örnek lavanta bahçemizi oluşturmuştuk. Bu yıl da korona virüs ile mücadele döneminde ekilmedik arazi kalmayacak sloganı ile çıktığımız yolda nohut tarlamızda ilk hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Bereketli eylesin. Vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığa sahip oldular, neredeyse bu sezon Sındırgı'da ekilmedik arazi kalmadı. Kimileri köylerine geri geldi, tarlalarını ekti. Bu durum da bizleri sevindirdi" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti Güncel
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu 3. Sayfa
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Magazin
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Magazin
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
Beyrut'u kana bulayan patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
Beyrut'u kana bulayan patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Gökhan Gönül'den imza sonrası ilk sözler: Yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi ifade etmem çok zor
Gökhan Gönül'den imza sonrası ilk sözler: Yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi ifade etmem çok zor
Hastane ihmali nedeniyle eşini kaybettiğini iddia eden acılı baba: Dört çocuğumla tek başıma kaldım
Hastane ihmali nedeniyle eşini kaybettiğini iddia eden acılı baba: Dört çocuğumla tek başıma kaldım
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Muharrem İnce Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Cem Yılmaz Coşkun Sabah Orhan Gencebay
Spor Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu Süleyman Hurma Servet Yardımcı
Daha Fazla Türk Lübnan Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sındırgı'da nohut hasadı yapıldı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 10:43:04. #1.15#
title