Sındırgı'da Meydanlar yaşlılara kaldı Sındırgı'da Meydanlar yaşlılara kaldı Polis ekipleri 65 yaş üstüne hizmet verdi Türkiye geneli COVİD 19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken Sındırgı'da bayramın birinci gününde meydanlar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı.

Sındırgı'da Meydanlar yaşlılara kaldı

Polis ekipleri 65 yaş üstüne hizmet verdi

BALIKESİR - Türkiye geneli COVİD 19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken Sındırgı'da bayramın birinci gününde meydanlar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı.

11.00 - 17.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına ara verilen 65 yaş üstü vatandaşlar özellikle meydanda bulunan çınarların gölgesinde vakit geçirmeyi tercih etti. Birçok yaşlı da kabir ziyaretinde bulundu. Kabir ziyaretine gitmekte zorlanan yaşlıların yardımına da polis ekipleri yetişti. Polis ekipleri yaşlıların talebini yerine getirerek kabir ziyareti için İlçe mezarlığına ulaşım sağladı.

Kaynak: İHA