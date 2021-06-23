Sındırgı'da kültürel miras: 350 yıllık tahıl ambarları
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Sındırgı'da kültürel miras: 350 yıllık tahıl ambarları

İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman - Haberler | Kültür Sanat

- Sındırgı'da kültürel miras: 350 yıllık tahıl ambarları Pek çok medeniyeti ağırlayan Türkiye topraklarında geçmişten günümüze ulaşan birçok yapı bulunuyor.

- Sındırgı'da kültürel miras: 350 yıllık tahıl ambarları

BALIKESİR - Pek çok medeniyeti ağırlayan Türkiye topraklarında geçmişten günümüze ulaşan birçok yapı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Karacalar Mahallesinde çam ağacından inşa edilmiş 350 yıllık tahıl ambarları.

Karacalar'da bulunan tarihi tahıl ambarları farklı mimari ve ahşap dokusuyla bugün de görenlerin ilgisini çekiyor. 350 yıllık tahıl ambarları eşsiz bir mimariye sahip. Geçmiş dönemlerde bu ambarlar daha çok evlenecek olan kızların çeyizlikleri koyulmak üzere kullanılırmış. 350 yıllık bu kültürel değer şimdilerde ise sadece kışlık malzeme saklama deposu olarak kullanılıyor. Çam ağacından yapılan tahıl ambarların özelliği ise sıcaklık ve nemin aynı seviyede olması. Böylelikle buraya koyulan tahıllar uzun ömürlü kalabiliyor.

Sındırgı ilçesine bağlı Karacalar Mahallesinde 83 tane köy ambarı görmek mümkün. Serenderlerin üstü ambar işlevi görürken, altı yazın sıcaklığına karşın serin bir ortam oluşturuyor. Bu yerleşim yerindeki ambarlar konut yanında değil, toplu olarak bir arada bulunuyor. Herkesin kendine ait bir tahıl ambarı mevcut. Karaca Mahallesindeki vatandaşlar üretmiş oldukları mahsulleri ve kışlık yiyeceklerini bu ambarlarda depoluyor.

Metal çivi kullanılmadan inşa edilmiş

Çivi kullanılmadan, tahtaların birbirine geçirilmesiyle inşa edilen tahıl ambarları, çam ağacından yapılmasının amacı ise reçine kokusu nedeniyle böceklenmenin engellenmesi. Günümüze kadar ulaşan yaklaşık 350 yıllık 83 adet tahıl ambarı, bölgenin en güzel miraslarından biri olarak değerlendiriliyor. Metal çivi kullanılmadan sadece çam ağacından inşa edilen tarihi ambarlar, Sındırgı belediyesi yardımı ve mahalle muhtarı tarafından korunmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri de atalarından yadigar olan tahıl ambarlarına gözü gibi bakıyor.

Metal çivi kullanılmadan günümüze kadar gelen ambarların tahıllarını saklamak için kullandıklarını belirten mahalle sakini, "Mahallemizde bulunan ambarlarımız 1400 yıldır kışlık malzeme deposu olarak kullanılıyor. Korunaklı bir depo olarak kullanılıyor. Bu ambarlarda hiçbir çivi çakma işlemi kullanılmamış. Sadece bazı bozuk alanları onarmak için kullanılmıştır" dedi.

'Tarihi geçmişi olduğundan dolayı korumaya devam ediyoruz'

Karacalar Muhtarı Arif Anar, "Köyümüzdeki ambarların geçmişi yaklaşık 350 yıllık. 83 tane ambar bulunuyor. Bu ambarların tapulu sahipleri var. Aşağı yukarı her hanenin ambarı var. Bu ambarlar çam ağacından yapılıyor. Çam ağacından yapılmasının sebebi kurt girmemesi. Bu ambarların içinde buğday, arpa, çavdar, mısır, susam gibi ürünler koyulur. Eski dönemlerde evlenecek olan kızların çeyizlikleri koyulurdu. Belediyemiz ve biz muhtarlık olarak ambarları korumaya aldık. Tarihi geçmişi olduğundan dolayı korumaya devam ediyoruz. Şu anda ihtiyacı olan kişiler kullanıyor. Buradaki ürünleri dışarıya satmıyoruz sadece köy içerisinde el değiştirebiliyor" dedi.

Sındırgı'da kültürel miras: 350 yıllık tahıl ambarları
Sındırgı'da kültürel miras: 350 yıllık tahıl ambarları
Sındırgı'da kültürel miras: 350 yıllık tahıl ambarları
Sındırgı'da kültürel miras: 350 yıllık tahıl ambarları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman

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