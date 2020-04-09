Sındırgı'da koronavirüsle mücadele sürüyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
09.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:40
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, umuma açık alanlarda dezenfeksiyon gerçekleştirdi.
Toplu kullanım alanlarında da el dezenfekte noktaları oluşturan ekipler, marketler, banka, ATM ve belediye binasına sosyal mesafe etiketleri yapıştırdı.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirterek, "evde kal" çağrısında bulundu.
Kaynak: AA