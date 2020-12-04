Sındırgı'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Sındırgı'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

04.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:30

Sındırgı'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor Korona virüs vakalarının artması ile birlikte Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de tedbir ve denetimler sıklaştırıldı.

Sındırgı'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

BALIKESİR - Korona virüs vakalarının artması ile birlikte Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de tedbir ve denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekipleri ilçenin dört bir yanında koordineli bir şekilde denetimlerini sürdürüyor.

Öncelik yaya ve HES kodu sorgulaması gerçekleştirildi

Sındırgı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir caddesi ve ilçenin çeşitli noktalarında bulunan yaya geçitlerinde uygulama ve bilgilendirme yapıldı. Yaya geçitlerin önceliğin yayalara ait olduğu uyarılarında bulunuldu. Kurallara uymayan sürücü ve yayalara da ceza kesildi. Bunun yanında durdurulan araçlarda maske ve HES kodu uygulaması denetimi gerçekleştirildi. Hafta içi 21.00'den sabah 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma yasaklarında da emniyet ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Cumartesi Pazarı Cuma gününe taşındı, HES kodu olmayanlar pazara giremedi

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 5-6 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi nedeniyle Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde cumartesi kurulan sebze meyve pazarı vatandaşların mağdur olmamaları adına Cuma günü kuruldu.

Pazar yeri girişlerinde ve esnafların yerleşiminde tedbir üst seviyeye alındı. Dört ayrı noktadan Pazar yerine alınan vatandaşların ateşleri tek tek ölçüldü. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlar Pazar yerine alınmayarak evlerine gönderildi. Pazar yeri esnafları maske eldiven ve hijyen konusunda tek tek uyarıldı. Esnaf ve vatandaşlara Pazar yeri girişinde HES kodu sorgulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi Zabıta ekipleri ile ortaklaşa yürütülen denetimlerde, Pazar yerinin temizlik ve dezenfekte işlemleri de Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Pazar yeri girişinde dezenfekte noktaları, iç bölgelerde de el dezenfekte noktaları oluşturuldu.

Sındırgı'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
Sındırgı'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
Sındırgı'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
Sındırgı'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
Sındırgı'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
Sındırgı'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
Sındırgı'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Kayseri'de korona virüs denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri... Kayseri'de korona virüs denetimleri sürüyor
Pazarlarda korona virüs denetimleri sürüyor
Pazarlarda korona virüs denetimleri sürüyor
Korona virüs Sındırgı turşusuna ilgiyi arttırdı
Korona virüs Sındırgı turşusuna ilgiyi arttırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Serdar Ortaç Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Sinan Gümüş Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sındırgı'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 18:30:19. #1.15#
title