Sındırgı'da Kazalardan Korunmak İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son günlerde çoğalan kazalar sebebiyle Sındırgı Belediyesi ve müteahhit firmalar işbirliği ile Cumhuriyet Meydanı'nda Mevlid-i Şerif okutularak, 5 bin kişilik pilav-ayran hayrı yapıldı.

Sındırgı'da son bir hafta içinde yaşanan trafik ve iş kazalarında 5 kişinin yaşamını yitirmesi, kayıp olaylarının artması ilçe halkını endişeye sevk etti. İlçede son bir hafta içerisinde üç kişi trafik kazasında, iki kişi de yol çalışmaları sırasında yaşamını yitirmiş, bunun yanı sıra 4 yaşında bir çocuğun kayboluşunun ardından bulunması ise ilçe halkını sevindirmişti. Sındırgı Belediyesi, kazalarda yaşamını yitirenler ve bir daha kazaların yaşanmaması adına Cumhuriyet Meydanı'nda Mevlid-i Şerif okuttu. Okunan mevlid sonrasında kazaların önlenmesi, ülkenin geleceği, tüm şehitler ve ebediyete intikal edenler için dualar edildi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Bir şeyler yapalım ki, üzerimizde bir nazar mı vardır? Bir kem göz mü vardır; yani eğer kem göz varsa Allah o kem gözleri ırak eylesin. Bizler üzerimize düşen görevi bir kan akıtarak yerine getirelim istedik" dedi.

Programa Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Atla, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ergin, daire amirleri, belediye personeli, müteahhit firmaların yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR