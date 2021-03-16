Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı
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Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı

16.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:01
Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beyazlara büründü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beyazlara büründü. Vatandaşlar kar topu oynayarak eğlendi.

Sındırgı'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hava sıcaklığının ani düşüşüyle kara dönüştü. Yüksek kesimlerde bulunan Kıranköy, Kepez, Düğüncüler, Devletlibaba, Yüreğil ve Kınık Aktaş kırsalında kar etkili oldu. Kepez kırsal mahallesinde vatandaşlar kar yağışını eğlenceye çevirdiler ve kardan adam yaparak çocuklar gibi kar topu oynadılar. Sındırgı Belediyesi kapalı kırsal mahalle yolu olmadığını açıkladı. - BALIKESİR

Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı
Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı
Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı
Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı
Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı
Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı
Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı
Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı
Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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