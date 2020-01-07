Sındırgı'da kanala düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Haberler » Güncel » Sındırgı'da kanala düşen kedi yavrusu kurtarıldı - Haber

Sındırgı'da kanala düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde su kanalına düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

07.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:46
Sındırgı'da kanala düşen kedi yavrusu kurtarıldı

'in ilçesinde su kanalına düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocakonak Mahallesi'ndeki Kalemderesi üstüne yapılan beton kanala bir yavru kedinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çalışma sonucu iki metre yükseklikteki kanala düşen kediyi kurtararak yiyecek verdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler