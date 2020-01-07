Sındırgı'da kanala düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde su kanalına düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
07.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:46
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde su kanalına düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocakonak Mahallesi'ndeki Kalemderesi üstüne yapılan beton kanala bir yavru kedinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çalışma sonucu iki metre yükseklikteki kanala düşen kediyi kurtararak yiyecek verdi.
Kaynak: AA