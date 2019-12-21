Sındırgı'da kaçak tütün operasyonu

21.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:21

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarmadan ekipleri kaçak tütün operasyonu yaptı. Operasyonda 710 kg tütün ve 800 bin adet makaron ele geçrildi.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sındırgı ilçesinde büfe işleten M.A. isimli şahsın makaronlara tütün doldurarak kırsal mahallelerde, bakkal ve kahvehanelerde satış yaptığının tespit etmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden M.A. isimli şüphelinin ev, eklentilerinde, aracında ve işyerinde yapılan aramada; 800 bin adet makoron, 708 kilo 500 gram kaçak tütün ve 2 kg paketi açılmış ve satışa hazır tütün ele geçirdi. Bu olayla ilgili olarak şüpheli M.A. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA