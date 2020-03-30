Sındırgı'da iş yeri kapalı olduğu için çalışamayanlara maaşla destek kampanyası Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iş yerleri kapalı olduğu için çalışamayanlara maaşını bağışlayarak kampanya başlattı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iş yerleri kapalı olduğu için çalışamayanlara maaşını bağışlayarak kampanya başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sındırgı Belediyesinin sosyal yardımlarının yanı sıra bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerden toplanacak yardımlar, işsiz kalanlar için kullanılacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Yavaş, "Şahsım olarak bir maaşımı bağışlayarak destek kampanyasını başlatıyorum. Duyarlı vatandaşımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Hiçbir virüs aldığımız tedbirden ve bizim birbirimize desteğimizden asla güçlü değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA