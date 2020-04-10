Sındırgı'da "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" standı
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Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Sındırgı'da "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" standı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, belediye tarafından "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" standı kuruldu.

10.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:32
Sındırgı'da 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' standı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, belediye tarafından "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" standı kuruldu.

Belediyenin önünde kurulan standa, imkanı olan kişiler ile pazarcılar sebze ve meyve bırakıyor. İhtiyacı olan kişilerde sormaksızın ihtiyacı olan sebze meyveyi alabiliyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın ve vatandaşın kurulan standa destek verdiğini söyledi.

Yaşanan süreçte yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemli olduğunu belirten Yavaş, "Sındırgı Belediyesi olarak sosyal projelerimize yeni bir proje daha ekledik. Tamamen güvene dayalı ve hiçbir hesabın sorulmadığı 'imkanı olan koysun buradan ihtiyacı olanda alsın' sloganıyla projeyi başlatmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sındırgı'da 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' standı

Kaynak: AA

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