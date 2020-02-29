Sındırgı'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Sındırgı'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İdlip'te şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

29.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:59
Sındırgı'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

'in ilçesinde İdlip'te şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Sındırgı Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen anma etkinliğine STK, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şerif Paşa Caminde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazının ardından ise 'de şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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