Sındırgı'da fuhuş operasyonu

Sındırgı'da fuhuş operasyonu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri iki adrese fuhuş operasyonu düzenledi.

08.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:59
Sındırgı'da fuhuş operasyonu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri iki adrese fuhuş operasyonu düzenledi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Fuhuş" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Alacaatlı mahallesinde ikamet eden C.T. ve A.D.'nin ikamet ettikleri iki ayrı adreste aramalar yapıldı. 636 dolar ve 25 bin TL nakit para ele geçirildi. Fuhuş suçundan elde edilen gelire el konuldu. Adli makamların talimatıyla C.T. ve A.D. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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