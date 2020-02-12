Sındırgı'da engelli öğrenciler için oyun salonu açıldı

12.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:00

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde engelli öğrenciler için hayırseverlerin katkılarıyla oyun salonu açıldı.

Sındırgı İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu ve Ortaokulundaki engelli öğrenciler için yaptırılan oyun salonu hizmete girdi.

Oyun salonuna destek veren Zenit Madencilik AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Coşkun Kuzum ve Yağcıbedir Emlak Ofisi sahibi Suat Sarıgöz'e plaket verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafif, orta ve ağır engelli öğrencilere yönelik oyun salonu açtıklarını, tek bir öğrenci ile velinin dışarıda kalmaması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Coşkun Kuzum da Sındırgı'daki eğitimle ilgili konulara büyük önem verdiklerini belirterek, "Özel eğitim sınıfının harika bir öğretmen kadrosu var. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, özel eğitim sınıfına her zaman desteklerimiz devam edecek." dedi.

Kaynak: AA