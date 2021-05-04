Sındırgı'da denetimler 24 saat aralıksız devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sındırgı'da denetimler 24 saat aralıksız devam ediyor

Sındırgı'da denetimler 24 saat aralıksız devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsle mücadelede ülke genelinde uygulana tam kapanma sürecinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de denetimler aralıksız devam ediyor.

Korona virüsle mücadelede ülke genelinde uygulana tam kapanma sürecinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de denetimler aralıksız devam ediyor.

İlçe genelinde çeşitli noktalarda uygulama ve denetimler 24 saat devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına dair evraklar kontrol edilirken kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uygulanıyor. Kısıtlama uygulamasının yanı sıra trafik haftası münasebetiyle " Yayalar Kırmızı Çizgimiz " sloganı ile sürücüler de bilgilendiriliyor.

Uygulama noktasında aracı arızalanan vatandaşların yardımına da emniyet personeli koştu. Sokağa çıkma yasaklarında ilçe geneli drone ile havadan da görüntülendi. Sokakların boş olması da Sındırgı halkının kısıtlamaya uyduğunu gösterdi. - BALIKESİR

Sındırgı'da denetimler 24 saat aralıksız devam ediyor
Sındırgı'da denetimler 24 saat aralıksız devam ediyor
Sındırgı'da denetimler 24 saat aralıksız devam ediyor
Sındırgı'da denetimler 24 saat aralıksız devam ediyor
Sındırgı'da denetimler 24 saat aralıksız devam ediyor
Sındırgı'da denetimler 24 saat aralıksız devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Ali Tandoğan Rıza Kayaalp Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sındırgı'da denetimler 24 saat aralıksız devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:08:00. #1.15#

title