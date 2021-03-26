Sındırgı'da çayda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, düştüğü çayda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, düştüğü çayda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Simav Çayı'na bir köpeğin düştüğü ve mahsur kaldığı bilgisini alan itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti.

Suya giren ekipler köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı

Bitkin haldeki köpek kıyıya çıkarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın