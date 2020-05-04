Sındırgı'da bir eve yıldırım düştü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir evin bacasına yıldırım düştü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir evin bacasına yıldırım düştü. Evin bacası yıkılırken, evde bulunan elektrikli aletler de zarar gördü.

Gök gürültülü aşırı yağışın yaşandığı Sındırgı ilçesinde alt yapı sorunları yaşanmazken ilçe merkezinde bulunan eve yıldırım düşmesi de şaşkınlığa sebep oldu. Trafo ve minarelere düşen yıldırımın yanında ilçe halkı ilk defa böyle bir duruma şahit olduklarını belirtti. Evde yaşayan Tugay Altıntaş, "Büyük bir gürültü duyduk. Korktuk. Evimizin bacasına yıldırım düşmüş, şaşırdık. Prize takılı elektrikli aletlerimizden bazıları yandı. Allah beterinden korusun" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA