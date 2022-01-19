Sındırgı'da beyaz örtü havadan görüntülendi - Haberler
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Sındırgı'da beyaz örtü havadan görüntülendi

Sındırgı'da beyaz örtü havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'yi etkisi altına alan beyaz örtü Sındırgı'da görsel şölene dönüştü.

Türkiye'yi etkisi altına alan beyaz örtü Sındırgı'da görsel şölene dönüştü. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini de beyaza bürüdü.

Gökyüzünden görüntülenen beyaz örtü şehrin üstünde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kimileri kar keyfini çıkarırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması adına karla mücadele çalışmalarını başlattı.

Fotoğraf tutkunları ise bu anı ölümsüzleştirmek için kendilerini doğaya bıraktı.

(Murat Seyman-İHA)

Sındırgı'da beyaz örtü havadan görüntülendi

Sındırgı'da beyaz örtü havadan görüntülendi

Sındırgı'da beyaz örtü havadan görüntülendi

Sındırgı'da beyaz örtü havadan görüntülendi

Sındırgı'da beyaz örtü havadan görüntülendi

Sındırgı'da beyaz örtü havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Türkiye, kar, Güncel, Haber

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