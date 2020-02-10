Sındırgı'da belediye çalışanlarına deprem semineri
Haberler » Güncel » Sındırgı'da belediye çalışanlarına deprem semineri - Haber

Sındırgı'da belediye çalışanlarına deprem semineri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye personeline deprem konulu seminer verildi.

10.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:32
Sındırgı'da belediye çalışanlarına deprem semineri

'in ilçesinde belediye personeline konulu seminer verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eğitim çalışması Belediye Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İş Güvenliği Uzmanı Yunus Ok tarafından verilen eğitimde, deprem öncesi hazırlıklar, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, doğal afetlerde hayat kurtarmanın önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler