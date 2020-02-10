Sındırgı'da belediye çalışanlarına deprem semineri

10.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:32

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde belediye personeline deprem konulu seminer verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eğitim çalışması Belediye Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İş Güvenliği Uzmanı Yunus Ok tarafından verilen eğitimde, deprem öncesi hazırlıklar, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, doğal afetlerde hayat kurtarmanın önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA