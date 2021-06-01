Sındırgı'da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sındırgı'da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun

Sındırgı'da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi sürecinin başlaması ve yasaklar ile birlikte uzun süredir kepenk kapatan kafe, restoran vb. işletmeler yeni normalleşme süreci ile birlikte belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Pandemi sürecinin başlaması ve yasaklar ile birlikte uzun süredir kepenk kapatan kafe, restoran vb. işletmeler yeni normalleşme süreci ile birlikte belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Aylar sonra yarı kapasiteyle de olsa hizmet vermenin mutluluğunu yaşayan Sındırgı esnafı tam normal günlere dönmenin arzusunda. Kafe, çay bahçesi ve lokanta gibi işletmelerin açılmasından vatandaşlar da memnun. İlk günün heyecanı ile vatandaşlar soluğu lokanta kafe ve çay bahçelerinde aldı. Çay bahçesinde hizmet veren Halil Sungun, "Bugün bayağı yoğun geçti. 2-3 aydır parklar çay bahçeleri falan kapalıydı. Sabah yağmur olmasına rağmen hava sonradan açıldı ve insanlar toplandı. Biraz yorulduk. Ama değdi yani." dedi.

Çay bahçeleri, kafe gibi işletmelerin yanında lokantalarda yemek yemeyi özleyenler de hat safhada. Yemek sektöründe hizmet veren Ayşe Dedeleroğlu, "Açıldığımız için mutluyuz. İnşallah vatandaşlarımız da bizler de daha çok dikkat ederiz. Bekliyoruz herkesi. Mesafeli bir şekilde. İlk gün güzel geçti yoğun, biz dükkanlarımızı özledik, herkes birbirini özledi. İnşallah güzel günler olsun." dedi. Lokanta işletmecisi Mustafa Yarar ise, "Şükür çok güzel, hareketlilik var. İnşallah her zaman böyle devam eder. Müşterilerimiz yine aynı geldi. Gelen arkadaşlarımız da memnun. Oturarak yemek yiyoruz diyor. İnşallah pandemisiz bir şekilde devam ederiz" dedi. - BALIKESİR

Sındırgı'da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun
Sındırgı'da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun
Sındırgı'da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun
Sındırgı'da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun
Sındırgı'da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun
Sındırgı'da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Fatih Terim Ergin Ataman Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sındırgı'da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 19:03:16. #1.15#

title