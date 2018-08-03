Sındırgı'da 50 Yataklı Yeni Hastanenin Temeli Atıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 21,8 milyon TL'ye ihalesi yapılan 50 yataklı hastane binasının temeli atıldı.

Sındırgı'da temeli atılan 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip yeni hastane binası toplam 12 bin 332 metrekarelik alanda hizmet verecek. 500 gün içerisinde tamamlanacak hastane binası doktor sorununu da ortadan kaldıracak. Artırılabilir yatak kapasiteli yeni bina ile hastane statüsünün değişmesiyle birlikte uzman doktor sayısında da artış olacak. Hastane binasının temel atma töreninde konuşan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe, "Kahraman Sındırgı'mıza sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında kazandırılacak yeni hastane binası hayırlı olsun. Eski hastane binasının yatak kapasitesi ve imkanları yetersiz kalmaktaydı. Artık vatandaşlarımız tam teşekküllü olarak yapılacak yeni hastanede hizmet alacak" dedi.

Sındırgı adına tarihi günlerden birinin yaşandığını kaydeden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, "Bizler seçimler için değil, ilçemizi daha fazla ne kadar geliştirebiliriz, bizlere güvenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha fazla nasıl cevap verebiliriz diye gece gündüz çalışıyoruz. AK Parti iktidarı ile değişen bir hizmet anlayışı var. Sağlıkta dev bir yatırıma imza atıyoruz. Hastanemiz var ama vatandaşlarımızın taleplerine cevap veremiyor. Bizler de bu sorunu ilettik. Elimiz boş dönmedik. Yeni hastane binası beraberinde doktorları da getirecek. Vatandaşlarımız sağlık sorunlarını ilçemizde giderebilecek" şeklinde konuştu.

Temel atma töreninde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik de birer konuşma yaparak yeni hastanenin Sındırgı'ya hayırlı olması temennisinde bulundular. Konuşmalar sonrasında Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topçan tarafından okunan dua sonrası hastane binasının temeli atıldı.

Temel atma töreninde vatandaşlar Yağcıbedir Mehter Takımının ezgilerini de dinledi. Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekili Adil Çelik, İlçe Kaymakamı Samet Öztürk, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Eyüp Uygur, İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Atla, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsmail Tavşanoğlu, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR