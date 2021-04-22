Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2)
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Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2)

Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel

BAŞKAN YAVAŞ: OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLSındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 4.0 büyüklüğündeki depremin ilçede şiddetli şekilde hissedildiğini belirttti.

BAŞKAN YAVAŞ: OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLSındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 4.0 büyüklüğündeki depremin ilçede şiddetli şekilde hissedildiğini belirttti. Ekiplerin ilçe genelinde yaptığı incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını ifade eden Başkan Yavaş, şunları söyledi:

"Sındırgı ilçemize bu gece meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, özellik şehir merkezinde ciddi manada hissedildi. Birkaç günden beri devam eden depremler, bugün 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti. Allah'ım beterinden korusun. İlçe merkezimiz ve kırsal mahallelerimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Belediyemiz, diğer kamu kurumlarıyla birlikte herhangi bir duruma karşı da hazırlıklıyız. Rabbim böyle afetlerden ülkemizi, milletimizi korusun inşallah. Sındırgı'ya geçiş olsun." 

Fatih Emrah ERDOĞAN/SINDIRGI (Balıkesir), -


Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2)
Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2)
Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2)
Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Balıkesir'de 4,0 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,0 büyüklüğünde deprem
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