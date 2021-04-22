Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı ve çevresinde kısa süreyle hissedilen deprem, yıkıma yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.17'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 7 kilometre olarak hesaplanan deprem, Sındırgı ile çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 12.4 kilometre olarak tespit etti.

Haber: SINDIRGI(Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı