Sındırgı'da 310 litre kaçak içki ele geçirildi
16.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:18
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen operasyonda 310 litre kaçak içki ele geçirildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen operasyonda 310 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G'nin kaçak ve bandrolsüz içki ticareti yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Evinde yapılan aramalarda 310 litre kaçak içki bulunan A.G, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın