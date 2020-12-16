Sındırgı'da 310 litre kaçak içki ele geçirildi
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Sındırgı'da 310 litre kaçak içki ele geçirildi

16.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:18
Sındırgı'da 310 litre kaçak içki ele geçirildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen operasyonda 310 litre kaçak içki ele geçirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen operasyonda 310 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G'nin kaçak ve bandrolsüz içki ticareti yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Evinde yapılan aramalarda 310 litre kaçak içki bulunan A.G, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

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