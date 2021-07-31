Sındırgı'da 30 dönümde anız yangını
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Sındırgı'da 30 dönümde anız yangını

Sındırgı'da 30 dönümde anız yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan anız yangınına vatandaşlar ve itfaiye birlikte müdahale etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan anız yangınına vatandaşlar ve itfaiye birlikte müdahale etti.

Işıklar Mahallesinde öğle saatlerinde aniden başlayan anız yangına vatandaşlar köylerine verilen yangın söndürme tankeri ile müdahale etti. Orman ekipleri ve Sındırgı Belediyesinin itfaiye ekiplerinin de yardımı ile yangın ormana sıçramadan söndürüldü. 30 dönümlük anız yangını vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü. Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Sındırgı'da 30 dönümde anız yangını
Sındırgı'da 30 dönümde anız yangını
Sındırgı'da 30 dönümde anız yangını
Sındırgı'da 30 dönümde anız yangını
Sındırgı'da 30 dönümde anız yangını
Sındırgı'da 30 dönümde anız yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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