Sındırgı'da 3. Kitap Fuarı Açıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3. Kitap Fuarı, törenle açıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, fuarda kağıttan bir dünya olduğunu söyledi.

Bu kağıttan dünyayı keşfettikçe ufkunun açıldığını anlatan Yazıcı, "Sevgili gençler içeride kağıttan bir dünya var. O kağıttan dünyayı keşfettikçe gelecekle ilgili hayallerimiz artıyor, beklentilerimiz oluşuyor, dünyaya bizi bağlayan umutlarımız, ümitlerimiz yeşeriyor. İyi ki bizi hayata bağlayan o kağıttan dünya var." dedi.

İlçe Kaymakamı Zafer Oktay ise kültür şöleni haline getirdikleri kitap fuarında birçok etkinlik yapacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da kültüre, sanata, tarihe, geçmişe ve geçmiş ile gelecek arasındaki köprüyü kurmaları gerektiğini ifade etti.

Konuşmalardan sonra protokol üyeler fuarın açılış kurdelesini kesti.

5 gün sürecek olan kitap fuarına 35 yazar ve 50 yayın evinin katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA