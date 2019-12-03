Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği - BALIKESİR
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Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği - BALIKESİR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 18:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:24
Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği - BALIKESİR

'in ilçesinde "3 Aralık " dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, vatandaşların da katıldığı etkinlikte engelli aracı ile baston kullandı.

Daha sonra bir pastanede pasta kesilmesinin ardından Oktay ve Yavaş, engelli vatandaşlara hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği - BALIKESİR
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