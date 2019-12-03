Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği

03.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:14

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, vatandaşların da katıldığı etkinlikte engelli aracı ile baston kullandı.

Daha sonra bir pastanede pasta kesilmesinin ardından Oktay ve Yavaş, engelli vatandaşlara hediyeler verdi.

Kaynak: AA