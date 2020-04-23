Sındırgı'da 23 Nisan çocuklarına pastalı sürpriz Sındırgı'da 23 Nisan doğumlu çocuklara Başkan Yavaş'tan doğum günü kutlaması ve yetimlere bayram ziyareti gerçekleştirildi.

Sındırgı'da 23 Nisan doğumlu çocuklara Başkan Yavaş'tan doğum günü kutlaması ve yetimlere bayram ziyareti gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan doğumlu çocuklara Sındırgı Belediyesi tarafından doğum günü pastaları götürülerek doğum günleri kutlandı.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları Halil Aldemir, Çağrı Çağatay Çavdar, İlçe Milli Eğitim müdürü Muzaffer Çakır ve milli eğitim personeli ile birlikte 23 Nisan doğumlu çocuklara pasta ile sürpriz yaparken, yetimler de unutulmadı. İlçe merkezinde çocuklar ziyaret edilerek bayramları kutlandı.Başkan Yavaş "Siz bize gelemiyorsanız biz geliriz, bu bayramda birlikteyiz. İnşallah kısa sürede bu virüs belasından kurtularak daha coşkulu bayramlar kutlayacağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA