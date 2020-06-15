Sındırgı Belediyesinin çatısındaki leylek ilçenin sembolü oldu
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Sındırgı Belediyesinin çatısındaki leylek ilçenin sembolü oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin sembolü olan leylek, her yıl geldiği belediye binasının çatısındaki yuvasında yaşamaya devam ediyor.

Sındırgı Belediyesinin çatısındaki leylek ilçenin sembolü oldu
15.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:30

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin sembolü olan leylek, her yıl geldiği belediye binasının çatısındaki yuvasında yaşamaya devam ediyor.

İlçede 1962'de inşa edilen belediye hizmet binasının 5 yıl önce yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. Ancak binanın çatısındaki yuvada yaşayan leyleğin buradan ayrılmaması nedeniyle yıkım çalışması durduruldu.

Bunun üzerine 2 metrelik bir direğin üzerine kurulan yuvaya uçan leylek, 2017'de inşaat tamamlanınca çatıdaki yeni yuvasına kavuştu.

İlçenin logosunda da figürüne yer verilen leylek, göç döneminde bu yuvaya gelerek yaz aylarını geçiriyor.

"Leylek misafirlerini ağırlamaya ve karşılamaya devam ediyor"

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 23 leylek yuvası bulunduğunu söyledi.

Kent merkezindeki 3 yuvadan birinin belediye binasının çatısında yer aldığını belirten Yavaş, leylekleri elektrik akımına kapılmamaları için yuvalarını 2 metrelik aparatla yükselterek koruma altına aldıklarını anlattı.

Ekrem Yavaş, belediye binasının 3 yıl önce tamamlanmasıyla leyleğin yuvasına yeniden kavuştuğunu dile getirdi.

Leylekleri olumsuz etkenlerden korumaya azami gayret gösterdiklerini vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

"İnsanlar burada her şekilde doğal bir hayatı benimsemişler. Leylek de bu doğal hayatta kendisine yer buldu. Sındırgı'nın marka değerini yükseltebilmek için oluşturduğumuz şehir logosu leylekten oluşuyor. Bir tarafta Simav Çayı, diğer tarafta Cüneyt Çayı'nın arasında bulunan kentimizin logosunda leyleğin de yer almasıyla burasının bilinirliği artırmaya devam ediyor. Logomuzun patentini de aldık. Sındırgı leyleğiyle mutlu. Leylek, misafirlerini ağırlamaya ve karşılamaya devam ediyor."

Kaynak: AA

Manşet

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